سيارات مستعملة سعرها من 75 إلى 100 ألف جنيه.. تعرف على أنواعها

يبحث الكثيرون عن أسعار السيارات المستعملة، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الجديدة، والمعاناة من المشاكل الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، ويقل سعر السيارة المستعملة عن الجديدة بنحو 50%، وفي بعض الأحيان أكثر.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أنواع السيارات المستعملة التي يقل سعرها عن 100 ألف جنيه، وذلك بحسب محمد الأمير، صاحب معرض للسيارات في منطقة فيصل، وذلك في السطور التالية:

أنواع السيارات المستعملة الأقل من 100 ألف جنيه

وتتنوع السيارات المستعملة التي تباع بأقل من 100 ألف جنيه، وهي كالتالي:

- أوبل كورسا موديل 2004 ويتراوح سعرها ما بين 75 إلي 82 ألف جنيه.

- بروتون واجا موديل 2008 ويصل سعرها إلي 85 ألف جنيه.

- هيونداي فيرنا موديل 2011 يصل سعرها لنحو 85 ألف جنيه.

- تويوتا ياريس موديل 2007 وسعرها في سوق المستعمل 95 ألف جنيه.

- فولكس فاغن بولو موديل 2003 وسعرها نحو 90 ألف جنيه.

- بروتون جين 2 موديل 2007 يتراوح سعرها ما بين 82 إلى 88 ألف جنيه.

- لادا جرانتا موديل 2016 بسعر 87 ألف جنيه.

- هيونداي فيفا موديل 2008 سعرها نحو 75 ألف جنيه.

- بي ام دبليو 316 موديل 1996 بسعر 95 ألف جنيه.

- هيونداي افانتي موديل 2002 بحوالي 100 ألف جنيه.

نصائح خلال شراء السيارات المستعملة

ووجه صاحب معرض السيارات المشترى عند شراء سيارة مستعملة أن يتبع بعض الخطوات حتى لا يتعرض للنصب والاستغلال، وهي كالتالي:

- احضر معك فنيا متخصصا لفحص السيارة، والتأكد من سلامتها، خاصة المحرك والكاتينة، والشاسية، وغيرها من أجزاء السيارة.

- فحص دورة التكييف والكشف عليها من قبل فني متخصص.

- يجب فحص صالون السيارة، والكراسي، للتأكد من عدم وجود أي تلفيات داخل السيارة.

- متابعة الجسم الخارجي للسيارة، وفحص الجانبين، وسقف السيارة، والأفضل فحصها من مركز خدمة معتمد.

- التأكد من نوع السيارة وعلامتها التجارية، ووجود سيارة للتوكيل وأوراق الصيانة، وأن تكون مسجلة في أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

- معرفة عدد الكيلومترات التي تحركتها السيارة، والتأكد من تغيير زيت السيارة.

- بعد نهاية فحص السيارة من قبل الفني والمركز المعتمد، يجب أن تقوم بفحص رخصة السيارة في المرور، للتأكد من سلامة الرخصة وعدم وجود أي مخالفات على السيارة.