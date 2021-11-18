تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية السبت.. واستثناء وحيد

أعلن الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية يوم السبت، وذلك بسبب تقلبات الطقس التي تمر بها المحافظةن والتي قد تشهد سقوط أمطار غزيرة، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلابن وعدم تعرضهم لأي مكروه.

استثناء الشيوخ من قرار تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في الإسكندرية

وأضاف «هاشم»، في بيان منذ قليل، أنه تقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية ويستثني من هذا القرار شيوخ المعاهد وأطقم العمل والنوباتجية، لمتابعة المستجدات، لافتا إلى أن العمل مستمر بديوان عام المنطقة والإدارات التعليمية التابعة لها.

قرار المحافظ بتعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين

يأتي ذلك بعدما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل الموافق 20 من نوفمبر الجاري، للطلاب والمعلمين فقط، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

استثناءات في قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية

ويُستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية ، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين ، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية، بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة، والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.