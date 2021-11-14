«التحدي شهادات بعيون الآخرين».. فيلم من إنتاج «إكسترا نيوز» عن إنجازات الدولة

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» برومو جديد فيلم يحمل اسم «التحدي.. شهادات بعيون الآخرين»، يبرز نجاحات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشهادات جرى تسجيلها مع مسؤولين بالمنظمات الدولية الكبرى في مصر وخارجها.

وبدأ البرومو بشهادة ميشيل دون، باحثة في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي، التي تأسست عام 2006 ومقرها الرئيسي في لبنان، بخلاف شهادة ثيودور آي ديوتش، السياسي والنائب الأمريكي في كلمة له بأحد الاجتماعات الكبرى التي حضرها، وكذا شهادة من الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية في حديثه لإحدى المحطات التليفزيونية الدولية.

كلمة للرئيس الأمريكي في الفيلم عن دور السيسي في غزة

كما استعان الفيلم الجديد الذي سيطرح قريبا بكلمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث فيها عن دور مصر في التوسط من أجل الوصول لهدنة داخل قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة عليها، ومواطن فلسطيني يقدم الشكر للرئيس السيسي للإنشاءات التي تحدث حاليا في قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة عليها.