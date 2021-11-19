«مصر عادت».. قيادات عربية تتحدث عن مصر ورئيسها في فيلم «التحدي»

رفع من شأنها، وكان حريصًا على أن تكون في مكانتها، كما تحدث عنها في المحافل الدولية بكل إعزاز وتقدير، هكذا كان الرئيس السيسي حين يمثل مصر أمام العالم، وهكذا نجح في إعادة العلاقات المصرية مع عدد كبير من دول العالم، ونجحت مصر في تأسيس علاقات أقوى مع الفاعلين إقليميًا وعالميًا، خلال توليه حكم البلاد.

واستعرض الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، المذاع على قناة «دى أم سى»، ما كتبه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في ورقة بحثية صدرت أكتوبر 2021، عن عودة مصر القوية للمشهد الدولي، والتي حملت عنوان «مصر عادت»، وهي الرسالة التي يحرص كل المسئولين المصريين في إيصالها وتوضيحها لنظرائهم في كل أنحاء العالم.

كما عرض الفيلم الوثائقي، ما ذكره الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، بأن العلاقة بين مصر والسعودية، علاقة صلبة وقوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال.

وعرض الفيلم أيضًا ما ذكره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية، ومصر كان لها موقعًا متميزًا في قلب مؤسس الإمارات رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان، وكان يعدها قلب العالم العربي، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها وحصانتها في جانبها الشعبي، مؤكدا أن شعبي الإمارات ومصر يرتبطان بأواصر قوية من المحبة والأخوة.

كما استعرض الفيلم الوثائقي «التحدي.. »، ما وجهه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، للرئيس السيسي قائلًا: «لا وجود للأمة العربية بدون مصر، ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية».

كما استعرض الفيلم، ما ذكره الرئيس التونسي قيس بن سعيد، والذي قال «الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا»، كما استعرض شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية للرئيس السيسي ولمصر إبان رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكذلك هتافات الشعب الفلسطيني للرئيس السيسي ولمصر وكذلك الشعب الليبي.

«عبدالفتاح السيسي قام بالدور الذي فرضه التاريخ عليه».. هكذا قال عبدالرازق الهمامي، الأمين العام لحزب العمل الوطني الديموقراطي التونسي، قبل أن يستعرض الفيلم وصف مواطن فلسطيني يستقبل الإعانات المصرية، بأن «الرئيس السيسي هو البطل الملهم».