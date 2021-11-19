ارتفاع مؤشر «‏‏ستاندرد ‏أند بورز 500» بنسبة ‏‎0.34‎‏%

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، آداءًا متباينًا عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، وارتفع مؤشر «‏‏ستاندرد ‏أند بورز 500»، إلى ‏‎15.87‎‏ نقطة «‏‎0.34‎‏%»، ليسجل ‏‎4704.54‎‏ نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وصعد مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎72.14‎‏ نقطة «‏‎0.45‎‏%»، ليحقق عند الإغلاق ‏‎15993.71‎‏ نقطة، ‏ ‏فيما شهد مؤشر «داو جونز الصناعي»، انخفاضا بـ ‏‎60.10‎‏ نقاط بما يعادل ‏‎0.17‎‏ %، ليسجل ‏‎35870.95‎‏ ‏نقطة.‏

ارتفاع خام برنت إلى 81.24 دولار للبرميل

من جانبها، ارتفعت العقود الآجلة لـ خام برنت 96 سنتا أو«1.2%»، إلى 81.24 دولار للبرميل عند التسوية، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو«0.8%» إلى 79.01 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي بريطانيا، أُغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتسي 100»، أمس الخميس، على انخفاض بـ 0.48%، وسجل المؤشر خسائر بلغت 35.24 نقطة، ليصل إلى 7255.96 نقطة.

عربيا، أغلقت بورصة تونس «توناندكس»، أمس الخميس، تعاملاته، على ارتفاع بنسبة 0.09 % ليصل إلى 7031.58 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة، 1.515 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في بورصة «توناندكس»، فيما انخفضت أسهم 10 شركات أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.