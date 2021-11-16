تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة نيويورك إلى ‏‎4682.80‎‏ ‏نقطة

تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، عند إغلاق جلسات تداول «بورصة ‏‏‏‏‏نيويورك»، وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ ‏‎0.05‎‏% ‏‏‏، ليسجل عن الإغلاق ‏‎4682.80‎‏ ‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

انخفاض مؤشر «داو جونز» الصناعي عند ‏‎12.86‎‏ نقطة

كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي انخفاضاً عند ‏‎12.86‎‏ نقطة، «‏‎0.04‎‏ %»، ليحقق ‏‏‏‏‏‏‎36087.45‎‏ ‏‏‏نقطة، فيما هبط مؤشر «ناسداك المجمع»، ‏‎7.11‎‏ نقاط «‏‎0.04‎‏%»، ليسجل عند الإغلاق ‏‎15853.85‎‏ نقطة.‏

وشهدت أسهم شركة «تسلا» الامريكية لصناعة السيارات الكهربائية موجة مبيعات، وأنهى سهم الشركة، جلسة التداول منخفضا حوالي 2% إلى 1013.39 دولار لتتراجع القيمة السوقية للشركة الأمريكية، بحوالي 207 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن السيطرة على ارتفاعات التضخم في بلادها مرتبطة بتعافي الاقتصاد بشكل كبير من تأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحة أن في حال أرادت الولايات المتحدة خفض التضخم فإن الاستمرار في إحراز تقدم ضد الفيروس هو أهم شيء يمكن القيام به.

انخفاض العقود الآجلة لـ خام برنت 1.25 دولار

من جانبها، تراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، تحت ضغط من توقعات بزيادة الإمدادات وضعف الطلب، واشارت قناة «سي إن بي سي»، إلى انخفاض العقود الآجلة لـ خام برنت 1.25 دولار أو 1.5% إلى 80.92 دولار للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.3% إلى 79.71 دولار للبرميل.

بدورها، قالت وزارة المالية الروسية، إن رسوم تصدير النفط الخام من المقرر أن ترتفع إلى 77.5 دولار للطن اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.