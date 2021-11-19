حصاد اليوم الأول لزيارة الأمير تشارلز: استقبال حار ولحظات استثنائية (صور)

انتهى اليوم الأول من زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، بحصاد إيجابي تضمن استقبال سار بقصر الاتحادية الرئاسي، واجتماع ممتاز مع الرئيس السيسي حول أزمة التغيرات المناخية، ثم حوارات رائعة مع طلاب الأزهر حول الحوار بين الثقافات والأديان، وأخيرا لحظات استثنائية بجوار أبو الهول والأهرامات، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

استقبال وترحيب سار

في البداية، وصف الحساب الرسمي لـ الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، لهما، صباح الخميس، في بداية زيارتهما لمصر، بالترحيب السار «A delightful welcome».

وقال الحساب في تدوينة نقلها الموقع الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل «تويتر»: «ترحيب سار من رئيس وسيدة مصر الأولى في قصر الاتحادية»، بينما نشر صورتين للاستقبال واللقاء.

اجتماع ممتاز مع الرئيس

وفي السياق نفسه، وصف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، اللقاء الذي جمع الأمير تشارلز بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاجتماع الممتاز.

وقال «بايلي»، عبر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اجتماع ممتاز هذا الصباح بين صاحب السمو الملكي وسيادة الرئيس السيسي».

وأضاف السفير البريطاني، أن التركيز الرئيسي للاجتماع ركز على العمل معا على أزمة المناخ، قبيل قمة المناخ المقبلة «كوب 27».

حوار رائع مع شيخ وطلاب الأزهر

ولاحقا، قال السفير البريطاني، إن صاحب السمو الملكي أجرى حوار رائعا داخل الجامع الأزهر، تبعه نقاش مع طلاب الأزهر الملهمين، حول الحوار بين الثقافات والأديان.

وقد استقبل شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني أمير ويلز والسيدة قرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنول، بالجامع الأزهر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين بريطانيا والأزهر وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات والحديث عن الأزمات المعاصرة.

لحظة استثنائية أمام الأهرامات

وفيما يتعلق بزيارة الأهرامات وأبوالهول، وصف الحساب الرسمي لـ الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، على «تويتر»، زيارتهما لهذه المنطقة، باللحظة العظيمة الاستثنائية أمام أحد مواقع مصر العظيمة ذات التاريخ القديم الغني، وذلك حسبما نقلت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التي قدمت لتعليقهما قائلة: صاحبي السمو الملكي عند الرائع أبو الهول وأهرام الجيزة.

وكانت الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر في وقت سابق، فيديو يوثق لحظة وصول الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنول، إلى مصر، منذ لحظة نزولهما من على سلم الطائرة ثم لقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا

وعرض الفيديو لقطات لاستقبال الأمير تشارلز وزوجته في القصر الجمهوري، وحرس الشرف الذي كان في استقبالهما.

وقال حساب السفارة على «تويتر» إن الزيارة الملكية سوف تُبرز العلاقات الوثيقة لمصر مع المملكة المتحدة، وتُظهر التزام مصر المتزايد بحماية البيئة.