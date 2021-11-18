قصر كلارنس الملكي: زيارة الأمير تشارلز للأهرامات لحظة استثنائية

قال قصر كلارنس هاوس الملكي البريطاني إن زيارة ولي العهد الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول، إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني.

ونشر القصر الملكي البريطاني، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الخميس، مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير تشارلز ودوقة كورنوال، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، تضمنت لقطات لزيارتهما إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول.

كما نشر الحساب الرسمي صورا للأمير والدوقة، خلال استقبال الرئيس السيسي والسيدة قرينته، لهما يصحبها تعليق: «ترحيب حار من الرئيس والسيدة الأولى لمصر، في قصر الاتحادية».

الأمير تشارلز يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر

وأعرب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلاً إلى الرئيس السيسي تحيات الملكة إليزابيث الثانية، ومؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً، وحرصه على زيارتها في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن ملكة بريطانيا منذ بدء الجائحة وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين، إضافة إلى الدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمن الأمير تشارلز الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد التصدي للأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب، حيث أوضح الرئيس السيسي في هذا السياق أن هناك نهجا فعليا ترسخ في تعامل الدولة مع حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذا إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.

وأكد الأمير تشارلز اهتمام بريطانيا بتعزيز التعاون المشترك مع مصر في هذا الإطار للاستفادة من تجربتها في ترسيخ دور الأديان كحاضنة للتطور الاجتماعي الإيجابي الذي ينمي وعي الفرد بدوره وواجباته تجاه مجتمعه واستقراره وتنميته.