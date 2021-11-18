أستاذ عقيدة: الأمير تشارلز سأل طلاب الأزهر عن تقبلهم للديانات الآخرى

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، إلى الجامع الأزهر، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كانت رائعة.

الأمير تشارلز التقى بشيخ الأزهر

وأضاف عبدالمنعم فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن إن زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة الكورنوول تضمنت أيضا لقاء طلاب الأزهر.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الأمير تشارلز سأل طلاب الأزهر عن مدى تقبلهم للديانات الأخرى وتسامحهم معها، مضيفا أن طلاب الأزهر أكدوا أنهم منفتحون مع الأديان الأخرى ولديهم نقاط التقاء كثيرة.

زيارة تاريخية للأمير تشارلز

وفي زيارة تاريخية، توجه الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول إلى جامع الأزهر الشريف، والتي تأتي ضمن برنامج أمير ويلز وزوجته خلال رحلة القاهرة، والتي تستمر على مدار يومين، وكانت الزيارة إلى جامع الأزهر بصحبة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهي الزيارة التي تعكس العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

وتضمن جدول زيارة الأمير تشارلز وزوجته في جامع الأزهر الشريف، جولة في أروقة الجامع، وساحات الأزهر، والتقط الحضور صور تذكارية داخل الجامع، وظهرت الأميرة كاميلا بالحجاب داخل حرم الأزهر، وسط إعجاب بالطراز المعماري الإسلامي الذي يتسم به الجامع الأزهر.

لقاء الحرفيين ضمن زيارة الأمير تشارلز لمصر

ويتضمن جدول زيارة الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، يتضمن لقاء بالحرفيين والمحافظين على التراث، للاحتفاء بالحرف التقليدية ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافي مع مهارات الحرفيين.

وكان السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، قد أعلن أمس، أنه يتطلع إلى الترحيب بالأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول في مصر، بعد زيارتهما للأردن في أول جولة خارجية لهما، منذ جائحة كورونا، قائلة: «أهلاً وسهلاً في مصر أم الدنيا».