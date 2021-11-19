إغلاق جزئي لرفع كفاءة كباري الساحل والجيزة المعدني.. تعرف على التفاصيل

أغلفت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، بشكل جزئي مطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة لاستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الكوبري، بالإضافة إلى الإغلاق الجزئي لكوبري الجيزة المعدني لرفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل

وأضافت المحافظة، أنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل لمدة 3 أيام فقط بدأت من صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباحًا يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة واتخاذ اللازم وإزالة أي معوقات، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لإجراء أعمال الصيانة

وأوضحت المحافظة، أنه جاري استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار

وتابعت محافظة الجيزة، أن الأمر استلزم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديدًا المنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية، وذلك لمدة 3 أيام بدأت من صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة علماً بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه المحافظ المهندس طة عبد الصادق، رئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.