تفحم 7 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد بينهم أب وأم وطفلتهما الرضيعة

لقي 7 أشخاص مصرعهم، إثر اشتعال النيران في سيارة «تمانية» كانوا يستقلونها على طريق الداخلة الواقع بين محافظتي الودي الجديد وأسيوط، وذلك بعد انقلابها على الطريق الصحراوي لتفادي سيارة نقل ثقيل.

مصرع 7 مواطنين في اشتعال النيران في سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظتي الوادي الجديد وأسيوط، إخطارا يفيد وقوع حادث اشتعال النيران في سيارة «تمانية» 7 راكب على طريق «الداخلة –أسيوط»، وتفحم جميع الجثث بها.

على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنوا من إطفاء النيران ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

أسماء ضحايا حادث الوادي الجديد

وتبين بحسب مصادر أمنية أن المتوفين هم: محمد جميل 52 عاما، سائق السيارة، ملاك مكرم يوسف إبراهيم 28 عاما، مقيم بمدينة الخارجة، محمود عبد الشافي، مقيم بمحافظة قنا ، محمد سيد محمد أحمد عنبر من محافظة بورسعيد، ومحمد علي فرغلي، وزوجته هند إبراهيم هنداوي وطفلتهما الرضيعة مقيمين مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وتبين بحسب التحريات الأولية، أن سائق المركبة خلال قيادته السيارة على طريق الداخلة أسيوط، فوجئ بسيارة نقل ثقيل أمامه حاول تفاديها ولكنه مع السرعة انقلبت السيارات وظلت تتقلب حتى اشتعلت فيها النيران وتفحم جميع الجثث.

تحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلب تقريرا مفصلا من المرور لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء انقلاب السيارة واشتعال النيران بها، إلى جانب سرعة انتداب الطب الشرعي لرفع تقرير لسرعة دفنن جثث الضحايا.