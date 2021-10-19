العثور على 3 جثث في مصارف بالإسكندرية والشرقية والبحيرة

شهدت محافظات الإسكندرية والشرقية والبحيرة العثور على 3 جثث في ترع ومصارف، اليوم الثلاثاء، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الوقائع الثلاثة.

مصرع سيدة غرقاً أثناء إلقائها قمامة في ترعة بالشرقية

في محافظة الشرقية، تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد تلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغ بالعثور على جثة سيدة طافية أعلى مياه ترعة بدائرة المركز.

بانتقال قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة تبين أن الجثة لسيدة كانت تلقي قمامة في الترعة وانزلقت قدمها أثناء سيرها على حافة الترعة ما أدى لغرقها ووفاتها في الحال.

واقعة العثور على جثة بمصرف في الإسكندرية

وفي السياق نفسه، تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة بمصرف فى منطقة العامرية، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية.

توصلت الجهود إلى أن المتوفي وبرفقته 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة القسم، كانوا يستقلون دراجة نارية دون لوحات معدنية، ملك المتوفي، وتوجهوا لسرقة «تروسيكل»، بدائرة القسم.

وحال شروعهم فى سرقة المركبة في الإسكندرية، شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالاستغاثة بالأهالي، وقام البعض بمطاردتهم فقفز المتوفي في مصرف مائي محاولاً الهرب فغرق وجرفه التيار إلى مكان العثور على جثته، وتمكن باقى المتهمين من الهرب.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين الآخرين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق ، وأمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول بحبس المتهمين.

العثور على جثة مسنة داخل «شوال» بمصرف في البحيرة

وفي محافظة البحيرة، تلقي مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة مسنة تدعى «أنيسة.م .خ» 86 عاما، داخل جوال في العقد الثامن من عمرها، داخل «جوال» مربوط، تحت ورد النيل بمصرف صرف في قرية الطويلة بمركز الرحمانية.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة؛ لمباشرة التحقيق وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.