19 نوفمبر.. ذكرى وفاة 2 من أشهر قراء القرآن الكريم في مصر

يشهد اليوم 19 نوفمبر، ذكرى وفاة اثنين من أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والوطن العربي، هما «الشيح محمود أبو الوفا الصعيدي والشيخ نصر الدين طوبار»، قارئ القرآن الكريم ومنشد ديني.

وفاة الشيخ نصر الدين طوبار

في مثل هذا اليوم من عام 1986 رحل عن عالمنا المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، أحد أبرز المبتهلين في العصر الحديث، وأحد أهم الأصوات التي أثَّرَت في الناس، ولا زالت حتى الآن، كما ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«طوبار»، رزقه الله بصوت مميز وحس مرهف، يثير في وجدان سامعه الخشوع والوجد، وذاع صيته في مصر، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وترك ميراثًا ضخمًا من الإنشاد والمدائح والابتهالات، منها: «جَلَّ المُنَادِي»، «حين يَهدي الصبحُ إشراقَ سَنَاهُ»، «أنا العبدُ المُقِر بكل ذنب»، «مُؤنسي في وِحدَتي»، «من ذا الذي بجَمالِهِ حَلَّاك»، وغيرها من الابتهالات التي ما زالت تشنف الآذان، وتطرب القلوب.

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي

وتوفي محمود أبو الوفا الصعيدي، في 19 نوفمبر 2018 عن عمر يناهز 64 عامًا، بعد عودته من إحياء ليلة بمسقط رأسه في أسوان عقب أدائه صلاة الفجر، وولد «الصعيدي»، عام 1954 في قرية «كلح الجبل»، في محافظة أسوان، وبدأ حفظ القرآن في الرابعة من عمره على يد والدته، وحفظ جزءً كبيرًا من القرآن الكريم على يد الشيخ «محمد أبو العلا»، وورث ابنه الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدي عنه حب التلاوة، حيث يعمل صيدلانيا وقارئ للقرآن الكريم.

«أبو الوفا»، حقق نجاحات عدَّة، فكان له سفريات عديدة خارج مصر، كان أولها دولة هولندا وتبعتها زيارات لعشرات الدول، كما انضم إلى الإذاعة عام 1992 وقرأ للمرة الأولى عبر الأثير عام 1995 من مسجد السيدة زينب، علاوة على أنه صدر له أوَّل شريط كاسيت عام 1983 وحقق انتشارًا ونجاحًا كبيرًا وكانت تسجيلاته الأكثر مبيعًا في الصعيد، وكان حاصلًا على دبلوم المدارس التجارية خلال عام 1972 قبل أن يحصل على معهد القراءات، وله 5 أبناء بينهم 3 ذكور وابنتين.