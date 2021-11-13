تأجيل محاكمة محفظ قرآن متهم بهتك عرض طفلة في الدقهلية لمدة 48 ساعة

أجلّت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الخامسة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، محاكمة إمام مسجد، لمدة 48 ساعة فقط؛ لسماع مرافعة الدفاع والمدعين بالحق المدني يوم الاثنين المقبل، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهم بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن الكريم في بيته بالقوة، مستغلا سلطته عليها، وكون الطفلة يتيمة.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام محمد جمال الدين، ومحمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي وسكرتارية عماد الجميل.

المحكمة تستمع إلى أقوال الطفلة في جلسة سرية

واستمعت المحكمة إلى أقوال والدة الطفلة المجني عليها، ومناقشة الطفلة في جلسة سرية داخل حجرة المداولة، ومواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة إليه، واستدعاء زوجة المتهم لمناقشتها.

وطلب دفاع المجني عليها تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة، التي تصل عقوبتها إلي الإعدام.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «سليمان ف. س.»، 39 عاما، إمام وخطيب بقرية منشأة البدوي بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة ع»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها – بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

واتهمت النيابة العامة المتهم، أنه أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، عقب استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، التي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.

وترجع الواقعة عندما تقدمت والدة الطفلة المجني عليها ببلاغ إلي العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم «سليمان ف. س»، 39 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها «جنة .ع»، 10 سنوات، حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد محسن، من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.