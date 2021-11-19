إمام الحرم المكي السابق يظهر في فيديو لعبة قتالية: «أروح هوليوود»

تحول إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني إلى حديث منصات التواصل الاجتامعي ومواقع البحث بعد ظهوره في مقطع فيديو ترويجي لإحدى الألعاب القتالية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 ليتفاعل معه عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل.

ومن المعروف أن الشيخ عادل الكلباني يدعم بقوة خلال الفترة الماضية خطط السعودية لمزيد من «الانفتاح الثقافي والانفتاح على الفنون العالمية».

المقطع الذي يظهر فيه الكلباني يروج لإحدى ألعاب الفيديو القتالية

ويروج مقطع الفيديو لفعالية «كومبات فيلد» إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض، ونشر الموسم على صفحته الرسمية بتويتر مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: «اللي قلبه قوي، وما يقول لا لأي تحدي.. كومبات فيلد مكانك.. والإثارة في كل فعالية قدامك.. خليك مستعد.. واحجز تذكرتك».

ويتاح لزوار كومبات فيلد محاكاة لعبة فيلدو كامبات الشهيرة التي تحاكي حروبًا عبر عصور مختلفة بداية من السيوف والسهام وصولا إلى الطائرات المسيرة، في هذه اللعبة اليابانية الأصل.

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني ظهر كقائد لمجموعة من الجنود

وظهر الشيخ عادل الكلباني في الفيديو الترويجي كقائد خلفه مجموعة من الجنود، كما ظهر معه في نفس الفيديو عدد من المشاهير مثل حارس المرمى السعودي السابق محمد الدعيع، وكذلك اللاعب السعودي الشهير سعيد العويران، والفنان خالد عبدالرحيم.. وغيرهم.

يذكر أن الشيخ عادل الكلباني ظهر قبل أسبوع برأي ديني جديد حلل فيه الاستماع إلى الموسيقى، قائلا إنها مثل البيبسي والبرجر.

عادل الكلباني يعلق: «أروح هوليوود».. وتركي آل الشيخ يعلق: «بحسب حسابك يا غالي»

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع الفيديو الترويجي، ليعلق بدوره الشيخ عادل الكلباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «ظنك يمدي اروح لهوليود؟».

بدوره رد المستشار تركي آل الشيخ على تعليق الشيخ عادل الكلباني قائلا: «صراحة أنا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في أي شي قدام».