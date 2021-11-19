استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمقاولون العرب الليلة

أنهى رجال الأمن، استعدادهم لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمقاولون العرب، والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلي بالسلام.

وتؤمِّن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، لاعبي الفريقين، وغرف عقد المؤتمرات والملابس، وممرات اللاعبين، وطاقم التحكيم الذي يدير مباراة الأهلي والمقاولون العرب ، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث سير المباراة حتى نهايتها.

موسيماني يحذر لاعبيه: لا تراجع

وحذر موسيماني، لاعبي فريقه من خطورة التراجع في الأداء والنتائج بعد المباريات الكبيرة التى يُقدم فيها الفريق عرضاً قوياً ونتيجة جيدة.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال محاضراته الأخيرة، عن ضرورة التركيز في مباراة المقاولون العرب وتقديم عرض قوي أمام المقاولون لمواصلة الانتصارات في الدوري، وحذرهم من التراجع بعد الفوز الكبير على الزمالك بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة للدوري الجمعة قبل الماضية.

الأهلي يتصدر الدوري بـ9 نقاط

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.