الأمير تشارلز يعقد لقاءات مع رواد الأعمال الشباب في جريك كامبس

وصل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إلى الحرم اليوناني بالتحرير لحضور فعالية «مبادرة الأسواق المستدامة»، التي تضم رواد الأعمال من الشباب، وكان في استقباله ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

واستمع الأمير تشارلز لعدد من رواد الأعمال حول تجاربهم في خلق مشروعات مبتكرة تساعد في توفير حلول لمختلف التحديات في المجتمع المصري.

الأمير تشارلز يستمع لعدد من رواد الأعمال حول تجاربهم

كما عقد ولي العهد البريطاني لقاء مع عدد من ممثلي الشركات البريطانية العاملة لمناقشة النشاطات التي يقومون بها خاصة في مجال البيئة ودعم التكيف مع التغير المناخي ومواجهته، والتوعية في ذلك المجال.

كما حضر الأمير فعالية لمبادرة flat 6 labs الممولة من السفارة البريطانية لدعم شباب رواد الأعمال، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تحسين مناخ الأعمال للشباب من رواد الأعمال، وأثمرت عن نجاح عدد كبير من المشروعات.

وشهد الحرم اليوناني بالتحرير، صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة لاستضافة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وسيكون هناك عدة مناقشات مع رائدات الأعمال وكبار رجال الأعمال حول كيفية التوعية البيئية لمخاطر تغير المناخ من خلال الشركات الكبرى.

كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد استعدادات أمنية مكثفة لتأمين زيارة ولي العهد البريطاني.

وخلال زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال لمصر التي تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكي عددا من المواقع التي لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية في أنحاء البلاد.