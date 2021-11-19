السفير الهندي يدعو إلى استئناف رحلات الطيران بين القاهرة ومومباي

أكد أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة، أن الشعب المصري يحب الثقافة الهندية، وهذا واضح جدا لدى القيادة السياسية وقادة الأعمال والأشخاص العاديين الذين يقابلهم في الشوارع، مشددًا على أهمية إقامة رحلات جوية مباشرة بين القاهرة ومومباي بعدما توقفت بسبب ظروف جائحة كورونا.

عدد كبير من المصريين تأثروا بشاروخان وأميتاب باتشان

وأضاف جوبتيه خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوجا أصبحت أسلوب حياة عند الشعب المصري: «في الواقع، حينما يحتفل الناس باليوم العالمي لليوجا فالكثير من الأشخاص حضروا الاحتفال بالمتحف الوطني، وأنا أيضا سعدت بمعرفة أن عددا كبيرا من المصريين شاهدوا أفلام بوليود وهو ما أثر فيهم، حيث تأثر المصريون بشاروخان وأميتاب باتشان».

وتابع السفير الهندي بالقاهرة: «يجب أن نعمل على زيادة النشاطات الثقافية بعد زوال وباء كورونا، ونريد إطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل، وسنحدد التاريخ، ونتمنى أن تكون هذه الفعاليات كبيرة».

130 ألف سائح هندي في مصر خلال عام 2018

وأشار، إلى أن عدد السياح الهنود في مصر قبل جائحة كورونا كان في تزايد، حتى أن عام 2018 شهد وفود 130 ألف سائح هندي، لكن هذا تغير بعد الوباء، والكثير من الهنود يحبون زيارة هونج وسنغافورة ويريدون تجربة شيئا جديدا: «أعتقد أن مصر لديها إمكانيات كبيرة حينما تعرض إمكانياتها السياحية والثقافية لأن الهند بالطبع يودون رؤية الأهرامات وأبو الهول والتمتع بالحضارة القديمة في الأقصر وأسوان ومنتجعات البحر الأحمر».