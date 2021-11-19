تحذيرات هامة من «الصحة» للمواطنين بشأن تناول المضادات الحيوية

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المواطنين من تناول المضادات الحيوية بكثرة ودون استشارة الطبيب، لما قد تسببه من أضرار كبيرة على صحة الفرد مستقبلا.

وزارة الصحة: المضادات الحيوية لا تعالج جميع الأمراض

وأضافت وزارة الصحة أن المضادات الحيوية لا تُعالج كافة الأمراض، وأن استخدام المضاد الحيوي يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب المختص ولا ينبغي تناولها دون الرجوع إلى الطبيب.

الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية يستمر حتى الخميس المقبل

وعرضت وزارة الصحة والسكان العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو على صفحتها على «فيس بوك»، حول مخاطر تناول المضادات الحيوية، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية والذي بدأ أمس الخميس الموافق 18 من نوفمبر، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجاري.

وزارة الصحة: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات

وتابعت وزارة الصحة أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، ومن بينها الفيروسات التي تُسبب نزلات البرد والأنفلونزا، ويجب الحذر من الإفراط في تناول المضاد الحيوي.

نصائح «الصحة» للمواطنين بشأن تناول المضادات الحيوية

ووجهت وزارة الصحة العديد من النصائح إلى المواطنين فيما يتعلق بتناول المضادات الحيوية بكثرة واعتماد العديد من المواطنين عليها كعلاج أساسي لجميع الأمراض، وهي كالتالي:

1 - استشارة الطبيب قبل تناول أي مضاد حيوي.

2 - عدم تناول المضادات الحيوية مع مختلف الأمراض، إلا إذا كان المرض نفسه يحتاج مضاد حيوي.

تحذير: سوء استخدام المضادات الحيوية يفقده فعاليته

3 - سوء استخدام الفرد للمضادات الحيوية يفقده فعاليته.

4 - تناول المضادات الحيوية بكثرة يحرم الفرد من فرص الشفاء.

5 - التعامل بحرص مع المضادات الحيوية.