«القابضة للصوامع» تعلن حاجتها لسائقين وعمال نقل ثقيل.. الموعد والشروط

يحرص كثير من شباب الخريجين على البحث عن وظائف شاغرة في مختلف المؤسسات، وخصوصا تلك الحكومية التي تحرص على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم، أملا منهم في الحصول على وظائف شاغرة آمنة يستطيعون الحصول على تأمينات اجتماعية وصحية من خلالها، وأعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن حاجتها لشغل وظائف عامل وسائق نقل ثقيل درجة أولى، بنظام العقد المؤقت والمكافأة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشروط والمستندات المطلوبة، وفقما أعلنته الشركة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف سائق نقل ثقيل

- ألا يزيد سن المتقدم لـ الوظائف عن 35 عاما في تاريخ 1 يناير 2022.

- أن يكون لديه خبرة سابقة في المجال المطلوب.

- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة درجة أولى.

- أن يجتاز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب متوسط.

- أن يكون المتقدم لائق طبيا لشغل الوظيفة.

الشروط المطلوبة لوظائف عامل نقل ثقيل

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن سن 28 عام في تاريخ 1 يناير 2022.

- أن يكون لديه خبرة سابقة.

- أن يكون حاصل على محو أمية على الأقل أو ابتدائية أو إعدادية.

- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

- أن يكون المتقدم لائق طبيا لشغل الوظيفة.

المستندات المطلوبة للوظائف

- صورة من المؤهل الدراسي «شرط أن يكون حاصل على دبلوم على الأقل».

- صورة من شهادة المعاملة العسكرية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- صورة شهادة ميلاد حديثة.

- صورة من رخصة القيادة.

- شهادة خبرة بالأعمال السابقة.

خطوات التقديم للوظائف

- يتم تقديم الطلبات باليد باسم المهندس رئيس قطاع النقل بمقر الشركة بالسواح على عنوان «1 ميدان السواح - سراي القبة - محافظة القاهرة - الدور الثاني»، وذلك في الفترة من الأحد 21 نوفمبر حتى الثلاثاء 30 نوفمبر الجاري، فيما عدا يومي الجمعة والسبت باعتبارهم عطلات رسمية.

- لن يلتفت للطلبات المقدمة عن طريق البريد أو المقدمة بعد الميعاد المعلن عنه سابقا.

- لا يحق للمتقدم طلب الملف أو طلب صور من المستندات أو كشوف الاختبارات.

- لا يحق للمتقدم فيما بعد طلب تسوية وظيفية للعمل بوظيفة إدارية.