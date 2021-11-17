وظائف شاغرة في إحدى شركات السيارات برواتب مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وظائف شاغرة في إحدى شركات خدمات السيارات لعدد من الوظائف الشاغرة للشباب والحاصلين على مؤهل متوسط وفوق المتوسط، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة.

ويبحث الكثير من الشباب الحاصلين على مؤهلات متوسطة عن وظائف شاغرة في الجهات المختلفة، وخصوصا تلك التي توفر لهم مرتبات شهرية مجزية وحوافز وبدلات وتأمينات مناسبة لهم، سواء كانت اجتماعية فقط أو اجتماعية وصحية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة المطلوبة في إحدى شركات خدمات السيارات، والشروط المطلوبة والحقوق والمميزات الخاصة بالوظائف وكيفية التقديم، وجاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مندوب تسويق ومبيعات.

- مندوب بيع لخدمة الغسيل الجاف للسيارات داخل مول العرب.

- فني غسيل سيارات داخلي وخارجي خبرة.

- عامل غسيل سيارات بدون خبرة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على مؤهلات متوسط وفوق متوسط,

- يمكن للطلبة التقدم للوظائف بشرط التفرغ.

- ذكور وإناث للوظيفة الأولى، وذكور فقط لباقي الوظائف.

- أن يكون لديه خبرة عامين لوظيفة فني غسيل سيارات.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.

الحقوق والمميزات

- الرواتب لوظيفة مندوب التسويق تبدأ من 2000 جنيه أساسي+ 1500 عمولة.

- الرواتب لوظيفة فني غسيل السيارات من 4000 إلى 4500، ووظيفة عامل غسيل السيارات 3000 جنيه.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

- يمكن للعاملين في الشركة الحصول على تبس.

- تمنح الشركة للعاملين بها حوافز شهرية.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها التقديم لتلك الوظائف من هنا.