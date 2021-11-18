انتهاء التقديم بوظائف الرائدات في التضامن السبت المقبل.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن يوم السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر 2021، آخر موعد للتقديم على وظائف لرائدات المجتمعيات بمكافأة شهرية، لافتة إلى أنه سيتم قبول نسبة من مستفيدات أسرتكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط بمكافأة مادية تبدأ من 900 جنيه وتصل إلى 1300 جنيه شهريا ، على أن تصرف حسب حجم العمل الذى يتم انجازه .

شروط التقدم لوظيفة الرائدات المجتمعيات

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الشروط، للتقدم لوظيفة الرائدات المجتمعيات، تتمثل فيما يلى :

- أن يكون عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.

- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الاقناع وبالحفاظ على السرية.

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).

- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

خطوات التقديم لوظيفة الرائدة المجتمعية

وأشارت وزارة التضامن على موقعها الرسمى ، أن دور الرائدة المجتمعية يتمثل فى خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي، لافتا إلى أن التقديم يكون مـن خـلال الرابط http://study.edaegypt.org/mossforms/rural

حيث يتم ملء البيانات التالية :

- العنوان بالتفصيل شامل المحافظة والمركز والقرية .

- الرقم القومى والاسم كاملا .

- الهاتف المحمول والحالة الاجتماعية .

- عدد الولاد إن وجد .

- آخر مرحلة تعليمية تم الحصول عليها، ونوع المؤهل .

- خبرة العمل السابقة .

- الإجابة على التساؤلات التالية

- هل عندك اشتراك تأمينى او مستفيد من التأمينات؟

- هل تتمتع بأى نوع من أنواع الرعاية الصحية او التأمين؟

- هل لديك بطاقة تموين أو دعم خبز؟

- هل تستفيدى انتي أو أسرتك من برنامج تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعي؟

ولفتت التضامن إلى أنه يمكن إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢.