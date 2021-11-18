التضامن تعلن حاجتها لمتطوعات للتوظيف: «الفرصة لسة قدامِك»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، حاجتها لتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، وكشفت بعض تفاصيل الوظيفة وأبرز شروطها، موضحة أنّ آخر موعد للتقديم هو 20 نوفمبر الحالي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل هذه الوظيفة وأبرز الشروط التي يجب توافرها في المتطوعات بوزارة التضامن.

تفاصيل وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

وهناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمة وفق ما ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وهي كما يلي:

شروط يجب توافرها في المتطوعات

- أن يتراوح عمر المتقدمة بين 21 - 35 عاما.

- أن تكون حاصلة على مؤهل عالٍ أو متوسط حد أدنى.

- أن يتوافر بها الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- يشترط أن تتمتع المتطوعة بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على السرية.

- أن يكون لها قدرة على أن تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

- أن يكون لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا سواء كان (هاتف محمول - تابلت).

كيفية التقدم والمستندات المطلوبة لشغل وظيفة المتطوعة بوزارة التضامن

ويمكن التقديم على هذه الوظائف مـن خـلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

أو يمكن التقديم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمة توظيف على رقم 1442.

مميزات التعاقد

- يتم التعاقد سنويا ويُجدّد بناء على حسن الأداء من قبل المتطوعة.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين 900 - 1300 جنيها طبقا لحجم العمل.

- يتم تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبز بعـد البحث الاجتماعي.

وذكرت وزارة التضامن، أنّه يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عالٍ أو متوسط.