سفارة بريطانيا: زوجة تشارلز تعلمت في عزبة خير الله كيف تعول المرأة المصرية نفسها

ذكرت السفارة البريطانية في بيان صادر اليوم أن الدوقة كاميلا زوجة الأمير تشارلز أمير ويلز وولي العهد البريطاني، ركزت في زيارتها إلى منطقة عزبة خير الله على دعم تمكين المرأة.

وأضافت أن الدوقة كاميلا تعلمت مزيدا حول كيفية ابتكار ربات البيوت المصرية طرقا مبتكرة ومستدامة لإعالة أنفسهن وعائلاتهن، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات، وزرع الأسطح وإنتاج الأثاث باستخدام مواد معاد تدويرها.

يوم أول ناجح لزيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى مصر

واختتم أصحاب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمس، وزوجته الدوقة كاميلا اليوم الأول من زيارتهما إلى مصر وكان يوما ناجحا، بحسب وصف السفارة البريطانية في مصر، والتي بها عدد من المحطات عقب استقبالهما أمس من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

وأشاد ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز اليوم بجهود مصر في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة والعمل على توفير الحماية القانونية لها، وذلك خلال زيارته إلى الحرم اليوناني بميدان التحرير في ثاني أيام زيارته إلى مصر، كما أنه من المقرر أن يتوجه أمير ويلز إلى الإسكندرية اليوم.

والتقى أمير ويلز أمس بفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الجامع الأزهر، حيث دار بنيهما حديث حول التناغم الديني ودور الدين في مواجهة التغيرات المناخية.

السفارة البريطانية في مصر: الأمير تشارلز تشرف بلقاء شيخ الأزهر

وقالت السفارة البريطانية في بيان عن اللقاء إن الأمير تشارلز تشرف بلقاء شيخ الأزهر، واصفة اليوم الأول لزيارة أصحاب السمو الملكي إلى مصر بالناجح.

وكان السفير البريطاني في مصر صرح، بحسب بيان صادر اليوم عن السفارة البريطانية، بأن زيارة الأمير تشارز وزوجته الدوقة كاميلا هي أعلى وسام يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة لأي دولة، وأنها علامة كبيرة على احترام المملكة لمصر.