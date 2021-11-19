المصل واللقاح تحذر من كارثة صحية بسبب الإفراط في تناول المضادات الحيوية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، مستطردًا: «التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيكسر هذه الزيادة، لكن لو استمررنا في اللامبالاة وعدم الالتزام فإننا قد نتجاوز حاجز الـ1000 إصابة يوميًا».

وحذر الحداد من الإفراط الكبير في استخدام المضادات الحيوية بشكل كبير في كل الأمراض الفيروسية، لأنها قد تؤدي إلى انتشار أوبئة وأمراض مقاومة للمضادات الحيوية: «هذا الأمر كارثة صحية لأنه سيؤدي إلى خلق جيل أخر من البكتيريا والميكروبات قد تكون مضادة للمضادات الحيوية، وقد تنمو أنواع أخرى من البكتيريا في المستشفيات».

مصر قد تشهد انفجارا في أعداد الإصابات في حالة واحدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»: «هل نحن في الذروة؟ انكسار الذروة يتوقف على استجابتنا للإجراءات الاحترازية، وقد تزيد الإصابات وبالتالي لا تكون هذه الفترة ذروة الموجة الرابعة في حالة عدم الالتزام بعدد الإجراءات وعندها قد نشهد انفجارًا شديدًا في الحالات وستزيد عن الـ1000 إصابة يوميا».

معظم إصابات كورونا في مصر بسيطة

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن ما يتراوح بين 80% و90% من إصابات كورونا في مصر بسيطة جدًا ولا تستدعي إجراء المسحة، لافتًا إلى أن حدة الإصابات في الموجة الرابعة أقل من الموجات السابقة عليها.

سر تدهور الوضع الصحي في أوروبا

وحول تدهور الوضع الصحي في أوروبا، أكد أنها أول مناطق العالم التي بدأت حملة التطعيمات، لكن هذه التطعيمات تمنح الإنسان مناعة لسنة بحد أقصى، ومع طول مرور فترة زمنية طويلة على هذه الحملات وظهور التحورات ظهرت هجمات أخرى من فيروس كورونا، لأن العالم لم يصل إلى المناعة المجتمعية بوتيرة سريعة وبالتالي فإن التحورات ظهرت في الدول التي لم تتلقَ اللقاحات وانتقلت إلى الدول التي حصل مواطنوها على اللقاحات.