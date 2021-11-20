الأرصاد تحذر: أمطار على القاهرة والجيزة والحرارة تنخفض إلى 16 درجة

حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مختلف محافظات مصر، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا، أكثر برودة أثناء الليل، حيث تصل درجات الحرارة نهارا إلى 22 درجة مئوية، و13 درجة أثناء الليل، على محافظات القاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن اليوم السبت سيشهد سقوط أمطار على معظم المحافظات، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى، أمطارا خفيفة متفرقة على مدار اليوم، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

درجة الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.