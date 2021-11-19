«الأرصاد» للمواطنين: «طلعوا الملابس الشتوية بكره»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد، اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ويكون الطقس خلال ساعات النهار ومع سطوع أشعة الشمس معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض في فترة الليل، ويكون الطقس مائلا للبرودة على الأنحاء كافة، متابعةً: «ممكن نطلع الملابس الشتوية الخفيفة من بكرة، لأن الانخفاض هيبقى ملموس أكتر من اليوم».

فرص سقوط أمطار اليوم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة سيشهد فرصا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري وسيناء يصاحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، وفي نهاية اليوم قد تهطل الأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

حالة من عدم الاستقرار بداية من منتصف الليل

ولفتت، إلى أن سقوط الأمطار مستمر حتى منتصف الأسبوع، وبداية من منتصف الليل حتى يوم الأحد سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث سيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح بسبب منخفض على مسطح البحر المتوسط على سطح الأرض يتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كم.