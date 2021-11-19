موعد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ودرجات الحرارة المتوقعة

اهتمام كبير من قبل سكان القاهرة الكبرى بمعرفة موعد سقوط الأمطار على مناطقها المختلفة، وذلك بالتزامن مع موجة التحذيرات التي أطلقتها الأرصاد منذ الأسبوع الماضي بشأن أمطار رعدية وصلت لحد السيول في جنوب البلاد يومي الجمعة والسبت الماضيين، والموجة الجديدة التي ينتظرها مواطني الوجه البحري وشمال البلاد يومي السبت والأحد الموافقان 20 و21 نوفمبر الجاري.

موعد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

ووفقًا لتصريحات الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، فإن موعد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، حيث محافظات القاهرة والجيزة والقليويبة ستبدأ بأمطار خفيفة لمتوسطة الشدة، بداية من غدًا السبت وتستمر حتى يوم الأحد، كما سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة من 3 لـ4 درجات على معظم مناطق الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدار يومي السبت والأحد القاهرة الكبري وباقي المناطق على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

رجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.