محافظات تشهد الذروة الثانية من الطقس السيئ.. تعرف على موعد انتهائها

موجة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار تشهدها البلاد على مدار يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 20 و21 نوفمبر الجاري، وذلك بفضل تأثير منخفض سطحي يصاحبه حوض بارد متعمق في طبقات الجو العليا يؤدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري على عكس الأسبوع الماضي فكانت ذروة الطقس السيئ في جنوب البلاد متجسدة في محافظة أسوان التي شهدت أمطار رعدية وصلت لحد السيول.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد أن تشهد مناطق الوجه البحري أمطار مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة، بالإضافة لأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، إذ إأن الحالة الثانية من عدم الاستقرار ستشهدها المناطق الشمالية من البلاد، حسب الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت شاكر خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أنه سيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة من 3 لـ4 درجات على معظم مناطق الجمهورية، وأن الحالة الجوية السيئة ستبدأ بأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، كما ستكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد، وستشمل السلوم ومرسي مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في محافظات الدلتا وشمال البلاد التي من المتوقع أن شهد طقسًا سيئًا غذا السبت وعقب غدا الأحد على النحو التالي:

حالة الطقس في مرسى مطروح

ووفقا لبيانات الأرصاد، فإن محافظة مرسي مطروح تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الاثنين.

حالة الطقس في الدقهلية

أما بالنسبة لمحافظة الدقهلية، فتشهد المحافظة أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الإثنين.

حالة الطقس في الإسكندرية

وعن حالة الطقس في الإسكندرية، فنوهت الهيئة أن المحافظة الشمالية ستشهد أمطار تكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الإثنين.

حالة الطقس في كفر الشيخ

وأوضحت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها اليوم أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الإثنين، على كفر الشيخ.

حالة الطقس في البحيرة

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الأمطار على البحيرة تكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الإثنين.

حالة الطقس في دمياط

ونوهت الهيئة إلى أن الأمطار على دمياط تكون متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا، على كفر الشيخ خلال يومي السبت والأحد، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الإثنين.

وناشدت الأرصاد المواطنين، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.