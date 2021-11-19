حالة الطقس في الإسكندرية 2021.. غائم جزئيا وتوقعات بهطول أمطار غدا

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية 2021، تغيرات على كافة الأصعدة، حيث لم تصل الأمطار إلى الإسكندرية حتى الآن، على الرغم من مرور رابع أيام نوة المكنسة التي كان من المفترض أن تكون قوية مثل كل عام، إلا أن الواقع مغاير، حيث جاء طقس اليوم الجمعة غائم جزئيا مع سطوع جزئي للشمس، وثبات درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة وهبوب رياح باردة ليلا على المدينة، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير معتدل وممطر يبدأ غدا السبت على عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة في الإسكندرية تراجعا ملحوظا، حيث وصلت إلى 21 درجة مئوية، وبدأت في الانخفاض عما كانت عليه، مع ثبات معدلات الرطوبة إلى 52%، ما تسبب في طقس مائل للبرودة ليلاً، مع زيادة سرعة الرياح لتصل إلى 21 كم/ ساعة، وهو ما أدى إلى هدوء الرياح نهارا مع زيادة سرعتها في المساء، وسط توقعات بهطول أمطار بنسبة 44% على المحافظة.

نوة المكنسة في الإسكندرية

ورغم هدوء طقس الإسكندرية اليوم، في رابع أيام نوة المكنسة التي اجتاحت المحافظة يوم الثلاثاء الماضي بأمطار خفيفة إلى متوسطة في غرب المحافظة، إلا أن الأجهزة التنفيذية مازالت في حالة تأهب واستعداد، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار يوم غدا المقبل.

تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين في الإسكندرية غدا

وتبع ذلك إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت فقط، للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والتي تشير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

استثناءات من عملية تعطيل الدراسة في الإسكندرية

ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية، القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.