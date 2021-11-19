الأوقاف تفتتح 3 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 24 مليون جنيه

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المديرية افتتحت اليوم 3 مساجد في إطار شعار المديرية «القليوبية أرض المساجد» وخطة المديرية في بناء وتعمير المساجد بصورة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المساجد الجديدة انضمت، اليوم، إلى منظومة بيوت الله التي تعتبر مصدر النور الروحي والإشعاع الديني، وتنبثق منها دعوة الحق ونشر المفاهيم الدينية السليمة والقيم الأخلاقية النبيلة.

المساجد قبلة التصدي للأفكار المغلوطة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أن المساجد على مستوى المحافظة، قبلة للتصدي للأفكار المغلوطة والتوجهات المتطرفة، والوقوف بكل قوة في وجه أدعياء التدين ودعاة التشدد عن غير دراية ولا علم ولا فهم.

خريطة المساجد الجديدة

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن المساجد الجديدة التي تم افتتاحها ضمت مسجد أحمد موسى، بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ، وبلغت مساحته 320 مترًا، وعملت الوزارة على إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد، بينما بلغت تكلفته 3 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف.

وأضاف أن المسجد الثاني بشبرا الخيمة، بجوار قيادة مرور الطريق السريع ، والذي تم إحلاله وتجديده بالكامل أيضا وتبلغ مساحته 400 متر بتكلفة 4 ملايين جنيه على نفقة الوزارة، مشيرًا إلى أن المسجد الثالث هو مسجد الغفور الرحيم، بالحي السادس بمدينة العبور، والذي بلغت مساحته 1500 متر بتكلفة 17 مليون جنيه.

وكيل وزارة الأوقاف: الأسرة سكن ومودة

وفي سياق آخر، قال وكيل وزارة الأوقاف، إن خطبة الجمعة اليوم، تناولت موضوع الأسرة سكن ومودة، واستعرضت اهتمام الإسلام بالأسرة وأفرادها، مشيرًا إلى أن الأسرة لديها مهمة أكبر إذ أنه من الممكن أن تتحول لأحد مرتكزات الإرهاب، بسبب الإهمال في تنشئة أفرادها.