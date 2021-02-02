وفاة وكيل وزارة أوقاف القليوبية والشرقية السابق متأثرا بإصابته بكورونا

توفى الشيخ محمد حمزة وكيل وزارة الأوقاف السابق لمحافظتي القليوبية والشرقية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث تم نقله إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة عقب إصابته حتى توفى اليوم.

ونعت مديرية أوقاف القليوبية الفقيد، اليوم، قائلين: «تنعى مديرية أوقاف القليوبية علما من أعلام الدعوة، وركنا من أركان المؤسسة الدعوية بمحافظة القليوبية، وأحد القادة الذين أسسوا بنيان أوقاف القليوبية عبر تاريخها فضيلة الشيخ محمد حمزة وكيل مديرية أوقاف القليوبية سابقا ومدير أوقاف الشرقية، وهي آخر الوظائف التي شغلها قبل بلوغه سن المعاش».

وكيل وزارة الأوقاف ينعى الفقيد

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، إن الفقيد كان بمثابة الوالد لكل الأئمة موجها ومرشدا وداعيا لكل خير وبذل الجهد في سبيل الدعوة إلى الله؛ داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه وأن يشفع فيه القرآن وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت محافظة القليوبية، قد سجلت أمس الإثنين 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيان سجل مركزا القناطر الخيرية وبنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجلا 10 حالات إصابة جديدة لكل منهما جاء بعدهما في الترتيب مركز ومدينة قليوب والذي سجل 7 حالات، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: «غرب شبرا الخيمة، وقها وكفر شكر»، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12493 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 919 حالة إصابة، والعبور 190 حالة، والقناطر الخيرية 784 حالة، وبنها 3908 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1259 حالة وغرب شبرا الخيمة 1318 حالة، وشبين القناطر 863 حالة، وطوخ 1605 وقليوب 841 حالة إصابة ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 732 حالة إصابة».