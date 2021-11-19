كيف يمكن السيطرة على جائحة كورونا؟.. بيل جيتس يجيب في خطوتين

يواصل العالم مطاردة فيروس كورونا المستجد، بعد انتشاره بشكل سريع منذ ظهوره في بداية العام 2020، لتبدأ دول العالم في اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لتخفيف الإصابات والوفيات، والعمل على إنتاج لقاحات التي لم تستغرق وقتاً طويلا لاعتمادها، والبدء في تلقيح أكبر عدد ممكن من سكان العالم، والسعي لحصول العالم بأكمله على اللقاح.

وأشار الملياردير بيل جيتس المؤسس المشارك لشركة Microsoft، إلى خطوتين يعتقد أنهما ستساعدان في التغلب على جائحة كورونا، ولا يعني جيتس بالتغلب على الوباء القضاء عليه تمامًا، لكنه أكد «سنكون قادرين على خفضها إلى أعداد صغيرة جدًا بحلول نهاية عام 2022».

الاستمرار في تطعيم بقية العالم

وقال جيتس، في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، إن هذا الهدف لا يزال واقعيًا، نظرًا للتطورات في اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بالنسبة للمبتدئين، مشيراً إلى أنه في الولايات المتحدة يتم حاليًا تلقيح 69% من السكان بشكل كامل ضد كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

استخدام الأدوية المضادة للفيروسات للوقاية من الأمراض الشديدة

ووصف الملياردير جيتس العقاقير المضادة للفيروسات، بأنها «جيدة جداً ومثيرة للإعجاب»، على الرغم من حقيقة عدم موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أي منها حتى الآن، وفي حالة تمت الموافقة على الأدوية، يمكن أن تقلل بشكل كبير من عدد الأشخاص في المستشفى والمصابين.

حبوب Covid المضادة للفيروسات

وقدمت شركتا الأدوية Merck وPfizer بيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) عن حبوب Covid المضادة للفيروسات، والتي تسمى molnupiravir وPaxlovid، إذا تمت الموافقة عليها يمكن أن تكون العلاجات متاحة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، وفي وقت سابق من هذا الشهر وافقت بريطانيا على مولنوبيرافير، لتصبح أول دولة في العالم تفعل ذلك.

تناول أدوية كوفيد بمجرد أن تكون نتيجة الاختبار إيجابية

وأشار جيتس إلى أنه يمكن تناول هذه الأدوية بمجرد أن تكون نتيجة الاختبار إيجابية، وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك لا تزال غير معروفة، فمن المؤكد أنها أسهل في إدارتها من العلاجات الوريدية مثل remdesivir، ويمكن إعادة إنتاجها في إصدارات أقل تكلفة للبلدان منخفضة الدخل.

وتبدو البيانات المتعلقة بالحبوب المضادة للفيروسات واعدة، في التجارب السريرية لشركة Merck، كان المرضى غير الملقحين الذين يعانون من حالات خفيفة أو معتدلة من Covid والذين تناولوا molnupiravir في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض لديهم انخفاض بنسبة 50% في معدلات الاستشفاء والوفاة، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا حبة دواء وهمي.

وأظهرت التجارب الخاصة بشركة فايزر، أن باكسلوفيد وريتونافير قلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة في المرضى المعرضين لمخاطر عالية بنسبة 89%.

وتابع جيتس أن معدلات الأمراض الشديدة والوفيات الناجمة عن كوفيد «يجب أن تنخفض بشكل كبير» بحلول الصيف المقبل، لكنه حذر من أن هذا الجدول الزمني يمكن بسهولة التخلص منه من خلال ظهور نوع جديد أكثر خطورة من Covid بين الحين والآخر.