من هو إمام المسجد المدان بهتك عرض طفلة المنصورة؟.. «كان بيربيها»

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، بالسجن المؤبد على إمام مسجد متهم بهتك عرض طفلة، بعد تحفيظها القرآن الكريم، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة بين روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن «من هو إمام المسجد المدان في هتك عرض طفلة المنصورة؟»

إمام المسجد المدان بهتك عرض طفلة المنصورة

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الإمام، فهو سليمان فايد، إمام وخطيب تابع لإدارة أوقاف طلخا، علاوة على أنه محفظ للقرآن الكريم ويبلغ 39 عامًا، ويقطن في قرية منشأة البدوي بمركز طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية.

«فايد» كان أحد المتولين تربية الطفلة وله سلطة عليها إثر وفاة والدها منذ 4 أعوام وكذلك يحفظها القرآن الكريم، وتتردد على منزله لتعليمها وتربيتها، إلا أنه استغل الأمر وهتك عرضها متجردًا من الإنسانية.

اتهمته النيابة بأنه أصرَّ على إتيان الفاحشة كرهًا مع الطفلة «جنة. ع» التي لم يتعدّ عمرها الـ12 عامًا، باستدراجها لمخدعه بمفردها، مستغلًا حداثة سنها وسلطته عليها، كما أكد الطب الشرعي، أن المجني عليها سبق أن تكرر استعمال المجني عليها لواطًا، منذ فترة زمنية يتعذر تحديدها أو الجزم بها، وبذلك فهو قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 268/1-2 ، من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر أ/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل، وهو اعترف بفعلته.

بلاغ إلى مأمور المركز لضبط المتهم

بداية الواقعة تعود إلى تقديم والدة الطفلة المجني عليها، بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم متهمة إياه بهتك عرض ابنتها حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيت، وتحرَّر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.