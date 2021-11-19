سيدة تشعل النار في نفسها وزوجها وطفليهما بالدقهلية: «مش عايز يطلقني»

أقدمت ربة منزل، بإحدى قرى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياتها وحياة زوجها وطفليها، عن طريق إضرام النار في البيت بواسطة شمعة تنقلت بها من غرفة لأخرى، وذلك على خلفية نشوب خلافات بينها وبين زوجها.

وتعمدت السيدة إشعال النار في نفسها وفي المنزل، وهو ما تسبب في إصابتهم جميعًا بحروق من الدرجة الثانية، وتم التحفظ عليها بالمستشفى على ذمة المحضر.

اشتعال حريق في شقة بميت غمر

تبلغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بنشوب حريق بإحدى الشقق بقرية دنديط دائرة المركز، وإصابة زوجين وطفلهما بحروق متفرقة، وتم إنقاذهم بمعرفة الأهالي ونقلهم للمستشفى للعلاج.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية والإطفاء، لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، وبالانتقال لمستشفى ميت غمر المركزي، وتبين إصابة كل من: «محمد.ع.ع» موظف بإحدى شركات المواد البترولية وزوجته «نوران. ج .إ» تبلغ من العمر 36 سنة ربة منزل، وطفليهما عمر، 12 عامًا، ونجلاء 7 سنوات، وأكد الأطباء إصابتهم جميعا بحروق من الدرجة الثانية بأماكن متفرقة.

الزوج يتهم زوجته بإشغال النار بالمنزل

وبسؤال الزوج في محضر الشرطة، اتهم زوجته بأنها أشعلت النيران بالشقة، بغرض الانتحار وقتلهم جميعا نتيجة نشوب خلافات زوجية بينهما، وقال إنها استخدمت شمعة في إشعال النيران بغرف الشقة بالكامل وهم نائمون، حتى اختنق من الدخان واستيقظ على الحريق وتمكن بمعاونة الجيران من إنقاذ الطفلين وإنقاذ الزوجة أيضًا.

وبمواجهة الزوجة بأقوال الزوج اعترفت بارتكاب الواقعة وأكدت أنها أرادت إنهاء حياتها وحياتهم جميعا، بسبب سوء معاملة الزوج لها ورفضه تطليقها رغم وجود مشاكل متكررة بينهما.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على الزوجة بالمستشفى على ذمة المحضر.