انتحار طالبة شنقا في ظروف غامضة بالمنوفية

أقدمت طالبة تُدعى «ر. م. أ.» على التخلص من حياتها شنقاً، حيث تفاجئت الأسرة بالعثور عليها مشنوقة داخل المنزل بقرية «دبركي»، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتم إخطار مركز شرطة منوف بالواقعة لمباشرة التحقيقات لمعرفة الملابسات، وسماع أقوال الأسرة.

نقل جثمان الطالبة إلى مشرحة المستشفى التعليمي بشبين الكوم

وأكد عدد من أهالي القرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسرة الطالبة فوجئوا بتخلصها من حياتها شنقاً، موضحين أنه تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، بعد قرار النيابة العامة بتشريح الجثة، لمعرفة أسباب الوفاة، مضيفين وجود حالة من الحزن الشديد بين الأهالي بعد الإعلان عن وفاة الطالبة.

إخطار مدير أمن المنوفية بانتحار طالبة في منوف

تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، اخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتخلص فتاة من حياتها شنقا داخل منزلها، بقرية دبركي التابعة لدائرة المركز، وجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بالتحفظ علي الطالبة وعرضها علي الطب الشرعي.