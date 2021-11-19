طريقة التسجيل في منح مجانية لتأهيل الشباب ذوي الهمم لسوق العمل

في أولى فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن منح مجانية لتأهيل الشباب من ذوي الهمم لسوق العمل في مجالات التدريب والإدارة، وذلك توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد «صبحي» الدعم الكامل لشباب مصر من ذوي الهمم وصقلهم وتأهيلهم لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهم، وفي هذا الصدد أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ومعهد البحوث والدراسات العربية، فتح باب التسجيل لعدد 1000 منحة تدريبية لذوي الهمم على مستوى مصر والدول العربية في العديد من المجالات تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل منح تدريبية لذوي الهمم

وبتكليف من اللواء إسماعيل الفار تنفذ أول البرامج التدريبية (تدريب المدربين والذي يتم تنفيذه أونلاين باستخدام (ms teams) ) ومترجمة بلغة الإشارة من خلال فريق تواصل.

وتقام المنح التدريبية من وزارة الشباب خلال الفترة من 4-8 ديسمبر 2021، كما يمكن التقديم من خلال موقع التواصل واتساب من خلال هذا الرابط.

كيفية التسجيل في المنح التدريبية لذوي الهمم

يمكن التسجيل في المنح التدريبية لذوي الهمم من خلال رابط خصصته وزارة الشباب والرياضة.

ويتم تسجيل الاسم والدولة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ونوع الإعاقة التي يعاني منها المتقدم.

وزير القوي العاملة: تعيين ذوي الهمم في الوظائف المختلفة

وفي سياق متصل، كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 794 شاباً من حملة المؤهلات العلى ا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 من ذوي القدرات الخاصة.

كما أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان تعيين العديد من الشباب من ذوي الهمم في العديد من المحافظات المختلفة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.