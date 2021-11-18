كشف ملابسات فيديو الاعتداء على شاب من ذوي الهمم لمطالبته بـ«فيزا ميزة»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن اعتداء رئيس أحد مكاتب الشئون الاجتماعية بالشرقية على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب والسب لامتناعه عن تسلمه بطاقة «فيزا ميزة» الجديدة، ويحتوي أسفله على صور لأحد الأشخاص وبجواره بعض الأهالي.

تحديد هوية الشخص الظاهر في الصورة

بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص الموضح بالصورة «مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس من ذوي الهمم» وبمناقشة والده قرر بأنه حال قيامه بالتوجه رفقه نجله المذكور إلى مكتب الشئون الإجتماعية لصرف المعاش الخاص به، حدثت له حالة من الهياج بسبب مرضه النفسي فقام وبعض الأهالي بالسيطرة عليه وتهدئته، ولم يتهم أحدًا بالتعدي على نجله، مضيفًا أنه غير مسئول عما تم نشره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.