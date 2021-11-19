«القوى العاملة»: تعيين 794 شابا منهم 16 من ذوي الهمم بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 794 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 219 فرصة عمل.

وأضاف سعفان أن المديرية نفذت دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمساحة، والمشغولات اليدوية استفاد منها 148 متدرباً ومتدربة.

التفتيش على 640 منشأة وتحرير 12 محضرا

وأوضح الوزير أن المديرية فتشت على 640 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 12 محضراً، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و5 ندوات سموم بيضاء، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و6 ندوات زيادة الإنتاج، و7 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 265 عامل وعاملة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أنه تم صرف 253 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ106 عمال منهم، 77 منحة مولود، و17 منحة زواج، و3 منح وفاة لأسرة 3 عمال متوفين، و9 منحة وفاة أحد الأقارب، فضلاً عن تسجيل 29 عاملاً جديداً للمنظومة.

صرف منح رعاية صحية بإجمالي 73 ألفاً و377 جنيها

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 73 ألفاً و377 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى وعلاج وأدوية، لـ486 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية استخرجت 1241 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقي 25 شكوى، تم تسوية 15 شكوى منها وديا، وإحالة شكوى للقضاء، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى 2 شكوتين ما زالتا تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد فتشت المديرية على 119 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 44 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ128 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 24 شكوى ومنح 6 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.