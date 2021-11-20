درجات الحرارة اليوم السبت 20-11-2021 في مصر

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم، التي قال الخبراء إنّ أبرزها تكوّن الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، وسقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون مصحوبة بحبات البرد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 22 15

طنطا 22 15

شبين الكوم 21 16

دمنهور 21 16

بلطيم 20 15

مطروح 19 16

السلوم 19 14

سيوة 22 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 22 16

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 15

السويس 22 15

العريش 22 16

رفح 21 16

رأس سدر 23 16

نخل 20 10

نويبع 23 18

طابا 21 17

كاترين 16 08

الطور 25 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 26 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 13

بني سويف 24 14

المنيا 24 14

أسيوط 24 14

سوهاج 24 15

قنا 25 15

الأقصر 26 16

أسوان 26 16

إدفو 26 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 26 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19

وتنشط الرياح على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.