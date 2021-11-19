تنفيذ 602 مشروع فى 41 قرية بالشرقية: «صرف ومياه واتصالات وكهرباء وطرق وإنشاء أبنية تعليمية وصحية»

واصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها لتطوير القرى، واستعرض أمس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يستهدف البرنامج تطوير 41 قرية بمركز الحسينية لإقامة 602 مشروع فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق وتبطين الترع والأبنية التعليمية، وإنشاء عدد من الوحدات الصحية وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل.

وعرض الدكتور ممدوح غراب آخر معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى القطاعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكداً أنه يقوم بمتابعة دورية وجولات ميدانية لمتابعة المشروعات والوقوف على نسب التنفيذ بصورة فعلية للتغلب على أى تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

وأكد «شعراوى» أن هناك متابعة مستمرة من الـرئيس عبدالفتاح السيسى لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة فى مختلف المحافظات واجتماعاته الدورية مع رئيس الوزراء وكافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، بجانب الزيارات والجولات والاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة على أرض الواقع، والدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات المخططة وسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد فى إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم.

«البهنساوي»: نسخر إمكاناتنا لإغاثة أهالي أسوان بعد السيول

من جانبها قالت غادة البهنساوى، مدير المركز الإعلامى لمؤسسة «حياة كريمة»، إن المؤسسة أعلنت تضامنها الكامل مع المتضررين من أهالى أسوان فور تضررهم من حالة الطقس السيئ الذى تعرضت له المحافظة، وتوجهت فرق الرصد الميدانى التابعة للمؤسسة لرصد احتياجات المواطنين المتضررين من انهيار بعض المنازل.

وأضافت أن مؤسسة «حياة كريمة» وضعت جميع إمكاناتها تحت تصرف أهالى أسوان، لتكون بكامل قوتها بجانب الأهالى المتضررين من موجة الطقس السيئ والسيول التى شهدتها المحافظة وأدت لتضرر عدد من القرى، موضحة أن المؤسسة توجهت بفرق الرصد الميدانى وفرق الشباب المتطوع، وعددهم كبير على الأرض، رصدوا احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من المؤسسة.

وأكدت أن المؤسسة لا تعمل بمفردها فى المحافظة، وهناك العديد من الجهات والمؤسسات سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدنى، وهذا دور كبير يظهر فى أوقات الأزمات والكوارث، خاصةً فى مؤسسات المجتمع المدنى، وتابعت: «هنقف بجانب الأهالى فى هذه الأزمات لإزالة كل آثار الضرر الواقع عليهم»، مشيرة إلى أنه بناء على رصد الفرق التابعة للمؤسسة والشباب المتطوع استطاعوا الوصول إلى أن هناك أضراراً بالغة لعدد كبير من المنازل خاصة الطينية منها، وحدث انهيار جزئى أو شبه جزئى لبعض منازل القرى فى أسوان، وهناك بعض الأسر المتضررة من السيول، وتم رصد العديد من المساعدات المقدمة للأهالى، سواء مواد غذائية أو مواد إغاثة من مؤسسات الدولة.

استكمال فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في 7 مراكز بسوهاج..وكشف طبى بسيارات العيادات الخارجية لأمراض النساء والأطفال

وفى سوهاج أعلنت المؤسسة استكمال فعاليات حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، التى تشمل 7 مراكز، هى «طما - المراغة - ساقلتة - المنشأة - جرجا - البلينا- دار السلام»، بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وأحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وتم استقبال عدد من السيدات بجميع قرى حياة كريمة بالمركز والوحدات التابعة له، لتوعيتهن بمحاور الحملة وتوقيع الكشف الطبى عليهن وعلى أطفالهن دون الخمس سنوات وتوعية السيدات بتنظيم النسل (اتنين كفاية)، ومشروعات تنمية المرأة الريفية، تكافل وكرامة، الحد من زواج الفتيات تحت الـ١٨ عاماً، حياة كريمة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى بسيارات العيادات الخارجية لأمراض النساء والأطفال وتنظيم الأسرة، وتم عرض مسرحية توعوية مرتين خلال اليوم.

وانطلقت حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة أسيوط، اليوم ، فى إطار المرحلة الأولى التى تضم 4 محافظات هى بنى سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة.

وتركز الحملة على توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة، واستخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، وحصر الخدمات المُتاحة فى القرى أو غير المتاحة لتسجيل الفجوة التنموية فى الخدمات، ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات فى سن الإنجاب، تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، وبث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء.

«مكرم»: قافلة عيون داخل أكبر قرية مصدرة للهجرة غير الشرعية بالدقهلية

من جهة أخرى، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، لما تبذله من جهد فى سبيل تقديم خدمة طبية مجانية لصالح أهالى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ولما يهدونه من نور للمرضى فى أنحاء مصر، مثمنة حرصهم على الكشف والعلاج المجانى لحالات الرمد والسكر وغيرهما من الأمراض، وذلك خلال زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة الدقهلية ضمن حملات التوعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

«عبدالفتاح»: الكشف على 915 مريض عيون من أهالي «بساط كريم الدين»

وتفقدت الوزيرة يرافقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وهانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير قافلة مبادرة «عينيك فى عينينا» التى نفذتها المؤسسة اليوم بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، الشريك الاستراتيجى بقرية «بساط كريم الدين» إحدى أكثر القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تنظيم القافلة الطبية تم انطلاقاً من حرص الوزارة على الشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدنى الجادة بهدف تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان فى عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، فى المحافظات الأكثر تصديراً لهذه الظاهرة.

وأشار هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، إلى أن قافلة «عينيك فى عينينا» قدمت خدماتها لأهالى قرية بساط كريم الدين، حيث شملت توقيع الكشف الطبى على عيون 915 من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتوفير العلاج لـ445 مريضاً وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية لـ430 حالة تمهيداً لتسليمهاً قريباً، بالإضافة إلى تشخيص الاحتياج لإجراء عمليات العيون المختلفة لعدد 130 فى القريب العاجل بالمجان.