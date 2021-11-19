مديرة جمعية «بروك» لعلاج الحيوان تروي لـ«الوطن» كواليس زيارة الدوقة كاميلا

زارت الدوقة كاميلا، دوقة كورنوول، جمعية مستشفى «بروك» الخيري لعلاج الحيوان، صباح اليوم الجمعة، في مستهل اليوم الثاني لزيارتها برفقة الأمير تشارلز، أمير ويلز، ولي العهد البريطاني.

وأبدت دوقة كورنوول، إعجابها بالمستشفى، وآلية العمل داخله، حيث تفقدت أقسام المستشفى وتجاذبت أطراف الحديث مع المسؤولين به والأطباء.

العاملون بالمستشفى يعطون الدوقة كاميلا هدية تذكارية

ومنح أحد العاملين بالمستشفى، هدية تذكارية لدوقة كورنوول، لتختتم زيارتها التفقدية بصورة تذكارية مع طاقم عمل المستشفى، وتوقع في دفتر كبار الزوار، قبل مغادرتها خلال الزيارة التي اتسمت بالود.

من جانبها، قالت عبير الشناوي، المدير التنفيذي لجمعية بروك لرعاية الحيوان في مصر، إن الجملة الأولى التي قالتها الدوق كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، خلال حديثها فور وصولها مستشفى بروك لرعاية الحيوان في منطقة السيدة زينب: «أنا سعيدة لعودتي بعد 16 عاما من الغياب عن المستشفى الذي قمت بزيارته في 2006»، مشيرة إلى أنها أكدت على التغيير الإيجابي الذي حل على المستشفى.

وأضافت الشناوي في حديثها لـ«الوطن»: «الدوقة كاميلا كانت سعيدة للغاية لأنها رأت وجوه أشخاص رأتهم في الزيارة السابقة، وتعرفت على اثنين منهما، خلال هذه الزيارة، هي شخصية محبة للخير جدا، وودودة بشكل كبير لغاية، حيث إن برنامج الزيارة لم يكن يتضمن فتح بوكسات الحيوانات، لكنها أصرت واقتربت منها، حتى (سلام كورونا) بقبضة اليد اليمين لم تقم به، لكنها قامت بتبادل السلام بالأيدي مع طاقم العمل بالمستشفى».

الدوقة تسال عن أعداد الحيوانات

وتابعت: «سألتني أيضا على أداء العمل وأعداد الحيوانات التي نرعاها، وأبلغتها بأننا لدينا 7 فروع للعيادات في 6 محافظات مختلفة، وأن الجمعية تقوم بعمل تدريب للأطباء بالتعاون مع الجامعات وكليات الطب البيطري، بالإضافة إلى القوافل الطبية، كما أننا لدينا 25 عيادة متنقلة».

وقالت: «على مدار 15 عاما معنا 139 رائدة ريفية في مختلف المحافظات، وهؤلاء السيدات هن القادرات على العناية بالحيونات، وطورنا أيضا من وسائل التوعية برسائل الحقوق الخمسة للحيوان».

واختتمت الشناوي حديثها لـ«الوطن» قائلة: «الدوقة كاميلا سألتني عن عمل السروجي وشرحت لها إنه عمل هام جدا لحماية الحيوان من الجروح».