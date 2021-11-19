الرباع سامي أبو العز يفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم للقوة البدنية

حصد لاعب رفع الأثقال المصري، سامي أبو العز، المركز الثاني على العالم للقوة البدنية مفتوح، في «وزن 100 كجم»، وتمكن من الحصول على الميدالية الفضية في البطولة التي أقيمت في البرتغال، وشارك فيها لاعبون من بلدان العالم، من ضمنها مصر.

وكشف اللاعب، أن عرض القوة البدنية، الذي شارك فيه، عبارة عن تقسيم للموازين، حيث يتشارك اللاعبون، ضمن المنافسات على أساس الأوزان المتقاربة، كما يشارك ثلاثة لاعبين في المباراة الواحدة.

سامي: سعيد بالحصول على الميدالية الفضية

وقال البطل المصري سامي أبو العز، إنه سعيد بالحصول على الميدالية الفضية في البطولة التي أقيمت في البرتغال، بفضل طموحه وإصراره على مواصلة حصد البطولات العالمية، من خلال رفع الأثقال، وبفضل دعم مدربه محمد سعيد، البطل العالمي السابق في رفع الأثقال.

وأكد سامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الاستمرارية ومحاولات تقديم ما هو أفضل بجانب التأني والمثابرة هو سر نجاحه وتحقيقه المركز الثاني في البطولة، لافتًا إلى أنه التزم خلال السنوات الماضية بالتدريبات المؤهلة لخوض البطولة.

سامي حصد المركز الثاني في بطولة العرب 2016

وأشار إلى أنه يمارس ألعاب القوى البدنية منذ عام 2014 وحقق خلال هذه الفترة العديد من البطولات، من ضمنها المركز ثاني في بطولة العرب نسخة 2016 وبطولة العالم للناشئين هواة عام 2017، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكلل مجهوداته بتحقيق المركز الثاني في بطولة العالم للرجال بالبرتغال لهذا العام 2021.

ولفت اللاعب المصري، إلى أن طموحه لا حدود له في لعبة رفع الأثقال، مؤكدًا أنه يأمل في الحصول على ميدالية ذهبية لمصر في البطولة الأولمبية القادمة، بعد حصده الميدالية الفضية لهذا العام.

وأقيمت بطولة العالم لرفع الأثقال هذا العام في البرتغال، وهي بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وهو اتحاد يقر ويسن قواعد رياضة رفع الأثقال، ومقره في العاصمة المجرية بودابست.