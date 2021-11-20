حظك اليوم برج العذراء السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج العذراء بالهدوء، فهم يستطيعون المحافظة على هدوئهم في أغلب الأوقات حتى لو كان الموقف يتطلب منهم ألا يكونوا هادئين، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

الوضع الفلكي دقيق.. تمهّل في تفكيرك، واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع من حولك، وتذكّر أن لا شيء يُدرك بدون تعب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.