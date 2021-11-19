«إكسترا نيوز» تعيد عرض وثائقي «القرار» في عيد ميلاد الرئيس السيسي

أعادت فضائية EXTRA NEWS، عرض الفيلم الوثائقي «القرار»، تزامنا مع عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموافق اليوم 19 نوفمبر.

ويحكي الفيلم الوثائقي عن كيفية تشكيل الرأي الشعبي المصري الجماهيري، الذي أهَّل لقيام ثورة 30 يونيو عام 2013، وعرض الفيلم على مدار زمنه الذي تخطى الساعة، عدة شخصيات تستحق الحصول على لقب أبطال الفيلم الوثائقي «القرار».

تعرف على أبطال الفيلم الوثائقي «القرار»

الفيلم الذي ظهر فيه الفنان آسر ياسين، وهو يحاور عددا من المفكرين والشخصيات العامة الشاهدة على تفاصيل وأحداث الثورة، أبرزهم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ضم إلى جانبه أبطالا آخرين، منهم وزيرة الثقافة الحالية، إيناس عبد الدايم، التي شغلت في عهد حكم الإخوان منصب رئيس دار الأوبرا المصرية، بالإضافة لعدد من منشقي تنظيم الإخوان أبرزهم عمرو عمارة، فضلا عن لفيف من قيادات القوى المدنية والنقابية، أبرزهم سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين السابق، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والناشط خالد داوود.

وظهر في الفيلم أيضا الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية حاليا، متحدثا عن الحراك الكبير الذي خرج من كوادر الجامعيين ضد حكم الإخوان، فضلا عن مشاركة الناشط خالد داوود، وأيضا الإذاعية نسرين أنور عكاشة، لتتحدث عن التضييق الذي عانته الإذاعة المصرية خلال عام من حُكم الإخوان.

إشادة واسعة بفيلم «القرار» على السوشيال ميديا

وعرض الفيلم شهادات لمواطنين كانوا شهود عيان على وقائع العنف التي حدثت خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، ومواطنين كانوا من ضحايا عمليات العنف التي وقعت في هذه الفترة من قبل تنظيم الإخوان، وتم دعم الفيلم بمقاطع فيديو توثّق أحداث بداية حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مرورًا بعنف الشوارع، إلى احتفالات ثورة 30 يونيو، التي كانت «الوطن» فيها حاضرة بقوة في تغطيات مميزة لأحداث مهمة في تاريخ مصر الحديث.