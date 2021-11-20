حظك اليوم برج الميزان السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتعامل مولود برج الميزان، بشكل جيد مع الكلمات والحديث؛ مما يجعله يتجه نحو العمل بالمسرح، والتمثيل، كما يمتلك قلب حنون وحساس، ومُتعاطف مع الآخرين. يمتاز بأنّه مُنفتح ومُتفائل، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل الحظ.. ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك اليوم للتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

رغم التشوش.. تمضي اليوم واثقا من نفسك وراضيا عن أدائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.