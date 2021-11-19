حسام موافي يناشد سائقي السيارات: سيب الإسعاف تعدي.. الدقيقة بتفرق

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نداء إلى سائقي السيارات، بضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف، قائلا: «الدقيقة تفرق مع المريض الموجود داخل سيارة الإسعاف، ولذلك يجب ترك مجال لسيارة الإسعاف حتى تصل سريعا إلى المستشفى».

وأوضح حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وصول سيارة الإسعاف سريعا إلى المستشفى تفرق في مسألة تشخيص وعلاج المريض، متمنيا وجود طائرات هليكوبتر داخل القاهرة مخصصة لحمل المريض إلى المستشفيات حتى يتم الابتعاد عن زحمة الطرق، موضحا أن هناك حالات مرضية يتم نقلها من عدد من المحافظات إلى القاهرة عبر طائرات هيلوكوبتر.

جلطة أو حساسية.. حسام موافي يحذر من هبوط القلب

وأفاد بأن الهبوط الحاد في القلب بالجهة اليسرى، عبارة عن ضيق شديد في التنفس بشكل مفاجئ، ويستوجب التوجه إلى الطبيب فورا.

وأوضح أن ضيق التنفس قد يكون أيضا نتيجة جلطة في الرئة أو حساسية، مشيرا إلى أن الفحص الطبي هو الذي يحدد أسباب المشكلة والتعامل معها.

وتابع بأن هبوط القلب المزمن يتسبب في ترسب الدم في أعضاء الجسم مثل المخ، مما يؤدي إلى حدوث صداع شديد، لافتا إلى أن احتقان الجمجمة يؤثر على النظر ويسبب زغللة في العينين، ومن الوارد أن الكبد لا يشعر بالإحساس، أما غشاء الكبد فهو الذي يُصد الإشارات بالخطر، لذا في حالة احتقان الكبد وامتلائه بالدماء يتضخم الغلاف فيشعر المريض بألم شديد، مشيرا إلى أن هذا الألم أحد أعراض هبوط الجهة اليمنى من القلب.

حسام موافي يكشف أسباب الاستيقاظ في منتصف الليل

ولفت موافي، إلى أن الهبوط الحاد في القلب بالجهة اليسرى، يؤدي إلى الاحتقان في الرئة، لافتا إلى أن الاستيقاظ في منتصف الليل أحد أعراض هبوط الجهة اليسرى للقلب، مشيرا إلى أن المريض في هذه الحالة لا يستطيع النوم بشكل مسطح بسبب زيادة الاحتقان في الرئة والذي يؤدي إلى الاختناق.

وتابع بأن احتقان الرئة قد يكون ناتجا عن كثرة تناول الطعام ليلا قبل النوم مباشرة، لكن يجب التوجه إلى الطبيب للتأكد من سبب المشكلة.

وأردف أن من أعراض الهبوط الحاد في القلب بالجهة اليسرى أيضا استيقاظ المريض في منتصف الليل وشعوره بعدم وجود هواء في المكان، موضحا أنه بعد الاستيقاظ والسير قليلا يستطيع المريض الخلود إلى النوم مرة أخرى وبعدها يتكرر استيقاظه، وذلك بسبب احتقان الرئة.