إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق «مصر - اسكندرية» الزراعي

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، أمام كمين الفراخ بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

إخطار الجهات الأمنية بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال المستشفى 9 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر - اسكندرية» الزراعي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث كفر الدوار

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «أدهم اشرف مصيلحي، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وأمير رمضان عبد المنعم محمد، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي السيد علي حسن 71 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وإسلام حسن علي، 32 سنة مصاب بكسر في الحوض.

كما أصيب في الحادث محمد السيد صبحي 28 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد حسين 47 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى عبد الكريم محمود 39 سنة، مصاب بكسر في الساق اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، وسليم منصور رجب 29 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وهي شعبان محمد 28 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقه بالجسم.

ويجرى الآن إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة بمستشفي دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.