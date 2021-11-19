وزير التعليم عن تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي: «كلها شائعات»

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، قائلاً: «كل هذا شائعات»، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والالتزام فقط بالبيانات الرسمية التي يتم إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في تصريحات له على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توفير مقررات دراسية تنمي مهارات جديدة لدى الطلاب، موضحاً أن المناهج الجديدة تساعد الطالب على التعلم والابتكار وتوسع مداركه.

«التعليم»: «علوم الصف الرابع الابتدائي» يشمل محتوى تفاعليا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على معلمي مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي بضرورة استخدام المواد التفاعلية الموجودة في الكتاب، مؤكدة أن الكتاب يشمل محتوى تفاعليا ومقاطع فيديو وأدوات رقمية واستقصاءات علمية ومعملية وأنشطة ألعاب، لتحفيز وإلهام تعلم التلاميذ للعلوم وإثارة فضولهم، وينقسم إلى وحدات وكل وحدة تحتوي على مفاهيم ويحتوي كل مفهوم على ثلاثة أقسام وهي «تساءل وتعلم وتشارك».

ونوهت الوزارة بأنه توجد في النسخة المطبوعة من كتاب العلوم رموز الاستجابة السريعة والرموز السريعة موجهةً رسالتها للمعلمين: «نشجعك على دعم تلميذك باستخدام المواد التفاعلية الموجودة في هذه النسخة المطبوعة».