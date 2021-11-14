أولياء أمور يهاجمون منهج الصف الرابع الابتدائي.. ووزير التعليم يرد 

«معلومات تفوق مستوى الطلاب، فهي تحتاج إلى عقلية فذة لفهمها واستيعابها، وتطبيق المغزى منها في حياته»، اعتراضات كبيرة لأولياء الأمور على منهج الصف الرابع الابتدائي، بحسب رواية أولياء أمور لـ«الوطن»، موضحين أن صعوبة المناهج خلقت طريقا واسعا للدروس الخصوصية لأمل ولي الأمر في التغلب على الأمر، مطالبين بالاكتفاء بمقررات التيرم الأول لهذا العام.

وصفت إيريني فارس، ولية أمر، مناهج الصف الرابع الابتدائي بـ«الصعبة»، موضحة أنها لا تناسب طفلا في سن تسع سنوات لأنها تحتوي على كم هائل من المعلومات المعقدة التي تحتاج إلى عقلية ناضجة لفهمها، مطالبة بضرورة الاكتفاء بمناهج التيرم الأول، وتخصيص جزء منها للفصل الدراسي الثاني.

وعن جوانب الصعوبة في المناهج، توضح «إريني» لـ«الوطن»، أن كتاب العلوم يحتوي على أكثر من 150 نوعا من الكائنات الحية، وكل منها له معلومات خاصة به، بجانب أنواع متعددة من الأشجار والنباتات، وكذلك مادة الدراسات الاجتماعية تشتمل دروسا خاصة بالمصادر الأولية والثانوية الجوية والفضائية نفسها في مقرر الصف الأول الثانوي.

المنصات التعليمية لم توفر شرحا لكل الدروس المقررة على طلاب «4 ابتدائي»

يدرس طلاب الجامعات ما يسمى بالإستراتيجية في حل المسائل الرياضية، وهو ما يدرسه طلاب الصف الرابع الابتدائي في مادة الرياضيات بعد تطورها، بحسب «إريني»، مؤكدة على أن المناهج القديمة لم تعتمد على الحفظ والتلقين بشكل كبير بل كانت تحتاج إلى تطوير تدريجي، لافتة إلى أنها لجأت للدروس الخصوصية للتغلب على صعوبة المناهج: «مدرسين المناهج مش بتشرح الدروس كويس بسبب صعوبتها».

لم تكن المنصات التعليمية سبيلاً لأولياء الأمور والطلاب للتغلب على صعوبة المناهج، لأنها تشرح فقط قشورا من المقررات الدراسية، وتهتم بنوعية الأسئلة البسيطة، فضلاً عن كونها لا تشمل كل الدروس المقررة على الطالب، وفقما روته إريني فارس.

«الحزاوي»: يجب توفير نماذج استرشادية لأسئلة الامتحانات

من جانبها، أكدت داليا الحزاوي، إحدى أولياء الأمور، أن معاناة الطلاب لم تتوقف عند صعوبة المناهج الدراسية، بل زاد الأمر تعقيداً عدم تسليم الطلاب الكتب المدرسية من أول الفصل الدراسي، وهو ما أربك الطلاب، موضحة أن المناهج غير متناسبة مع الفترة الزمنية المحددة للفصل الدراسي وتقليل زمن الحصة المدرسية.

وأضافت «الحزاوي»، أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير لكن لابد من إعادة النظر في تخصيص هذا الكم من المناهج لطالب في سن تسع سنوات، مؤكدة على أن أصعب مادتين هما الرياضيات والعلوم لأنهما تحتويان على كم كبير من المعلومات التي لا يستطيع الطالب استيعابها في هذا السن، لافتة إلى أنها أفسحت المجال أمام انتشار الدروس الخصوصية، مطالبة بضرورة توفير نماذج استرشادية لأسئلة الامتحانات حتى يتدرب عليها الطلاب وفهم المغزى من التطوير.

وناشدت «الحزاوي» وزارة التربية والتعليم، بضرورة تخصيص جزء من مناهج الفصل الدراسي الأول للتيرم الثاني، كنوع من التخفيف على الطلاب، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب الاعتماد على استماع الفيديوهات التعليمية لفهم المقرر الدراسي.

وفي سياق متصل، أكدت ولية أمر، رفضت ذكر اسمها، أن وزارة التربية والتعليم لم تراعي الفروق الفردية بين الطلاب في وضع المقررات الجديدة، مؤكدة على أنه لا يوجد أي وقت لدى الطالب للترفيه أو ممارسة أي أنشطة بسبب صعوبة المناهج وكثرتها.

«التعليم» ترد على مطالب أولياء الأمور بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي

ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على كل مطالب أولياء الأمور، قائلاً: «سنتحث عن كل شيء في موعده»، مؤكدا على أن الوزارة عملت على توفير الكتب المدرسية لمختلف المدارس، وتم تدريب المعلمين على كيفية شرح المقررات الدراسية الجديدة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إنشاء منصة رقمية لمادتي العلوم والرياضيات تسهل على الطلاب استيعاب المقرر الدراسي، وتوفير خاصة الـ«QR Code» على الكتب المدرسية التي تمكن الطالب من الاستماع لشرح المقرر بالفيديو من خلال الهاتف المحمول.